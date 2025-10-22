दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे ट्रंप और पुतिन

दौरा

दक्षिण अफ्रीका से तनाव के कारण ट्रंप नहीं जाएंगे

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका के तनाव के कारण राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर सकते हैं। बता दें कि मई 2025 में सिरिल रामाफोसा के वाशिंगटन दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने श्वेत नरसंहार और भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाकर मुलाकात को तनावपूर्ण बना दिया था। उनके बीच हुई बहस ने फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और ट्रंप की बहस की याद दिला दी थी।