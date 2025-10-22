दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे ट्रंप और पुतिन
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नवंबर में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के हवाले से पुष्टि करते हुए बताया कि पुतिन व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा, "पुतिन व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेंगे, लेकिन रूस का प्रतिनिधित्व योग्य स्तर पर होगा। हम आपको उचित समय पर सूचित करेंगे कि वहां कौन जाएगा।"
सम्मेलन में होगी रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा
जोहान्सबर्ग में 22-23 नवंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में पुतिन के शामिल न होने का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के प्रवक्ता विन्सेंट मैग्वेन्या ने बताया था कि G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन संकट पर चर्चा की जाएगी, ऐसे में पुतिन पर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ना तय है। समारोह में G-20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका को सौंपी जाएगी।
दक्षिण अफ्रीका से तनाव के कारण ट्रंप नहीं जाएंगे
दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका के तनाव के कारण राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर सकते हैं। बता दें कि मई 2025 में सिरिल रामाफोसा के वाशिंगटन दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने श्वेत नरसंहार और भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाकर मुलाकात को तनावपूर्ण बना दिया था। उनके बीच हुई बहस ने फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और ट्रंप की बहस की याद दिला दी थी।