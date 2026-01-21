डोनाल्ड ट्रंप का एयर फोर्स वन दावोस जाते समय बीच आसमान से वापस लौटा, जानिए कारण

यूटर्न दूसरे विमान में दावोस जाएंगे ट्रंप घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, व्हाइट हाउस की आधिकारिक त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने एक्स पर कहा, "उड़ान भरने के बाद, AF1 के चालक दल ने एक मामूली बिजली समस्या का पता लगाया। एहतियात के तौर पर, AF1 जॉइंट बेस एंड्रयूज लौट रहा है। राष्ट्रपति और उनकी टीम एक अलग विमान में सवार होकर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे।" बता दें कि ट्रंप को दावोस में WEF 2026 में मुख्य भाषण देना है।

जानकारी विमान में क्या हुआ था? विमान में सवार एक पत्रकार ने बताया कि उड़ान भरने के बाद विमान के प्रेस केबिन की बिजली चली गई थी, जिसके करीब आधे घंटे बाद विमान को वापस मोड़ा गया। फ्लाइट ट्रैकर डेटा ने बताया कि विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से मुड़ा है।

विमान काफी पुराना हो चुका है AF1 अमेरिकी वायु सेना के बेड़े में एयर फोर्स वन विशेष विमान है। अब यह बूढ़ा हो चला है। वर्तमान VC-25A विमान, बोइंग 747-200 पर आधारित है, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में एक है। यह 1943 से राष्ट्रपति के विमान के रूप में सेवा दे रहे हैं। अमेरिका के फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट अपने कार्यकाल के दौरान इस विमान से हवाई यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। भविष्य में अगली पीढ़ी के VC-25B विमान इसकी जगह लेंगे।

