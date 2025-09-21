डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का फिर लिया श्रेय, मांगा नोबेल पुरस्कार
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार कूटनीति के जरिए संघर्ष विराम कराने का श्रेय लेते हुए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें 7 युद्धों को समाप्त करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हालांकि, भारत कई बार ट्रंप के इस दावे को खारिज कर चुका है और स्पष्ट किया है कि सैन्य तनाव को समाप्त करना द्विपक्षीय निर्णय था।
बयान
ट्रंप ने क्या दिया बयान?
ट्रंप ने अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट के एक रात्रिभोज में कहा, "विश्व मंच पर हम एक बार फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें उस स्तर का सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला। हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं। इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोक दिए।" उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए। आप जानते हैं कि मैंने इसे व्यापार कूटनीति से रोका।"
पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार पर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने कहा, "हमने भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोसोवो और सर्बिया, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, रवांडा और कांगो युद्ध को रोक दिया। इनमें से 60 प्रतिशत व्यापार की वजह से रुके थे।" उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने पर नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के दावे पर कहा, "अच्छा, बाकी 7 युद्ध का क्या? मुझे हर एक के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हमल रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।"