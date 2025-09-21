डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का फिर लिया श्रेय, मांगा नोबेल पुरस्कार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेते हुए मांगा नोबेल पुरस्कार

लेखन भारत शर्मा 12:47 pm Sep 21, 202512:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार कूटनीति के जरिए संघर्ष विराम कराने का श्रेय लेते हुए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें 7 युद्धों को समाप्त करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हालांकि, भारत कई बार ट्रंप के इस दावे को खारिज कर चुका है और स्पष्ट किया है कि सैन्य तनाव को समाप्त करना द्विपक्षीय निर्णय था।