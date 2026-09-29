ट्रंप ने कनाडा को बताया व्यापार का सबसे खराब देश, कहा- कनाडा अमेरिकी किसानों पर लगाता है 400 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि कनाडा का 95 प्रतिशत व्यापार अमेरिका के साथ होता है, जबकि अमेरिका का केवल एक छोटा हिस्सा ही कनाडा को एक्सपोर्ट होता है। उन्हें यह असंतुलित लगता है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने कनाडा की सैन्य सहायता की है, जैसे बर्फ तोड़ने वाले जहाज बनाने में मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी किसानों को इससे कहीं ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए।