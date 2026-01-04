निकोलस मादुरो को उठाकर क्या अमेरिका ने तोड़ा अंतरराष्ट्रीय कानून? जानिए क्या कहते हैं नियम-कायदे

अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो े और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका की इस कार्रवाई पर दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, तो आलोचक इसे अंतरराष्ट्रीय कानून को घोर उल्लंघन बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है।

कानून क्या कहता है कानून? अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, अमेरिका के पास किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति नहीं है। अमेरिका द्वारा मादुरो को पकड़ना अक्टूबर, 1945 के UN चार्टर का उल्लंघन है। समझौते का अनुच्छेद 2(4) है जो कहता है कि राज्यों को अन्य देशों के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। इसमें लिखा है, "सभी सदस्य किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी से परहेज करेंगे।"

UN UN ने कहा- ये खतरनाक मिसाल पेश करेगा UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिका के कदम की आलोचना की है। महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने कहा, "वेनेजुएला की आंतरिक स्थिति से हटकर भी, इस तरह के घटनाक्रम खतरनाक उदाहरण पेश करते हैं। महासचिव लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून खासतौर पर UN चार्टर का सभी देशों द्वारा पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। महासचिव इस बात से बेहद चिंतित हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन नहीं किया गया।"

