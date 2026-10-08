ब्रिटेन में पहली बार 19 साल के किशोर का अंडकोष ऊतक प्रत्यारोपण किया गया

चिल्ड्रन विद कैंसर से मिले फंड और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक दशक के शोध के बाद यह संभव हो पाया है, जो लड़के इलाज से पहले शुक्राणु जमा (स्पर्म फ्रीज) नहीं कर पाते, उनके लिए यह नई उम्मीद लेकर आया है।

प्रत्यारोपित ऊतक में खास कोशिकाएं होती हैं, जिनकी मदद से भविष्य में शुक्राणु बन सकते हैं। इसके नतीजे जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।

अगर यह सफल रहा, तो ब्रिटेन में 1,200 से अधिक युवा मरीजों के लिए संतान पैदा करने के नए रास्ते खुल जाएंगे। एडिनबर्ग के इंस्टीट्यूट फॉर रीजनरेशन एंड रिपेयर के डेवलपमेंटल एंडोक्रिनोलॉजी प्रोफेसर और NHS लोथियन में बाल रोग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रॉड मिशेल ने कहा है, "यह उन लड़कों की मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिनका इलाज उनकी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। अब वे भी अपने बच्चे पैदा कर पाएंगे।"