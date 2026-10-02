ट्रंप प्रशासन पर मतदाता फॉर्म में छेड़छाड़ का आरोप; मामला दर्ज, हजारों मतदाता वोट देने से हो सकते हैं वंचित

अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (DNC) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर मतदाताओं के फॉर्म में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है।

कमेटी का कहना है कि रक्षा विभाग ने विदेश में रहने वाले मतदाताओं के विदेशी मतदाता पंजीकरण फॉर्म में गलत तरीके से बदलाव किए गए हैं।

खबरों के मुताबिक, एक अहम चेकबॉक्स हटा दिया गया है। इस चेकबॉक्स का इस्तेमाल उन अमेरिकी नागरिकों द्वारा होता था जो कभी अमेरिका में नहीं रहे, लेकिन उनके राज्य से संबंध हैं।

इस बदलाव से मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले हजारों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं।