'नोलो' तूफान से हवाई बेहाल, 'पोलो' मैक्सिको की ओर बढ़ा
अमेरिका का हवाई राज्य अभी भी नोलो तूफान के असर से उबर नहीं पाया है, भले ही वह अब दूर जा रहा है।
यहां 169 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और बिग आइलैंड के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है।
इसी बीच, 201 किलोमीटर प्रति घंटे की और भी तेज हवाओं वाला तूफान पोलो, बाजा कैलिफ़ोर्निया की ओर बढ़ रहा है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने बताया है कि ये दोनों तूफान इन इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ला सकते हैं।
हवाई और मैक्सिको तूफान से निपटने की तैयारी में जुटे
हवाई कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। 120 से ज्यादा नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। तूफान लाला से हुए हालिया नुकसान को देखते हुए, केंद्र से भी सहायता बुलाई गई है।
मैक्सिको में, पोलो के आने से पहले नौसेना प्रशांत तट पर अपनी टीमें और जरूरी सामान भेज रही है। साथ ही, मैक्सिको के तट पर एक नया उष्णकटिबंधीय तूफान, रेचल भी देखा गया है, लेकिन फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है।