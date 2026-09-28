'नोलो' तूफान से हवाई बेहाल, 'पोलो' मैक्सिको की ओर बढ़ा

अमेरिका का हवाई राज्य अभी भी नोलो तूफान के असर से उबर नहीं पाया है, भले ही वह अब दूर जा रहा है।

यहां 169 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और बिग आइलैंड के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है।

इसी बीच, 201 किलोमीटर प्रति घंटे की और भी तेज हवाओं वाला तूफान पोलो, बाजा कैलिफ़ोर्निया की ओर बढ़ रहा है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने बताया है कि ये दोनों तूफान इन इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ला सकते हैं।