शेख हसीना के रहस्यमयी दिल्ली दौरे का खुलासा, प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश का कड़ा रुख

साल 2024 के अंत से ही बांग्लादेश भारत से एक प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार ने तो इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकातों में यह मामला अक्सर उठता रहा है। इतना ही नहीं, अगस्त में जब उच्चायुक्त त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था।