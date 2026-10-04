शेख हसीना के रहस्यमयी दिल्ली दौरे का खुलासा, प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश का कड़ा रुख
दुनिया
बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 साल पहले अचानक नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके अचानक इस तरह दिल्ली आने की भारतीय अधिकारियों को भी भनक नहीं थी। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले में सेना की कोई भूमिका नहीं थी। दरअसल, बांग्लादेश में घटे कुछ गंभीर घटनाक्रमों के बाद ही उन्हें भारत आना पड़ा था।
बांग्लादेश प्रत्यर्पण के लिए बना रहा दबाव
साल 2024 के अंत से ही बांग्लादेश भारत से एक प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार ने तो इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकातों में यह मामला अक्सर उठता रहा है। इतना ही नहीं, अगस्त में जब उच्चायुक्त त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था।