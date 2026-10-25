नेतन्याहू के गठबंधन पर संकट, दिमोना में आइजेनकोट ने दिया बड़ा झटका

2022 में जिन लोगों ने लिकुड पार्टी को वोट दिया था, उनमें से अब सिर्फ 55 प्रतिशत ही मंगलवार को फिर से पार्टी को वोट देने की बात कह रहे हैं। करीब 15 प्रतिशत मतदाता आइजेनकोट के 'याशर' जैसे विपक्षी दलों की ओर मुड़ गए हैं। आइजेनकोट के फौजी अनुभव और गाजा में उनके निजी नुकसान ने स्थानीय लोगों को बहुत प्रभावित किया है। वहीं, अभी भी 13 प्रतिशत मतदाता यह तय नहीं कर पाए हैं कि वे किसे वोट देंगे। चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में नेतन्याहू दिमोना के लोगों को अपने कामों की याद दिला रहे हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या वे एक बार फिर उनका भरोसा जीत पाएंगे या नहीं।