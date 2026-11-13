बांग्लादेश जरूर लौटेंगी शेख हसीना, अदालत के फैसले को भी चुनौती देंगी

हसीना ने बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले का भी विरोध किया है, जिसे वह अनुचित बता रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना बचाव करने का सही मौका नहीं मिला।

बांग्लादेश में 2024 के विद्रोह के दौरान हुई मौतों के आरोपों के बाद उन्हें निर्वासित नेता कहा जा रहा है। ऐसे में, वह अब न्याय की अपनी इस लड़ाई के तहत अदालत के इस फैसले को कानूनी चुनौती देने की तैयारी में हैं।

बता दें कि ट्रिब्यूनल ने हसीना को मानवता का दोषी मानते हुए, फांसी की सजा सुनाई है।