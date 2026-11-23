आसपास रहने वाले लोग और पर्यावरण से जुड़े समूह चिंतित हैं कि इस विस्फोट से लगभग 40 किलोमीटर लंबी और पांच मील चौड़ी जगह पर लेड की धूल फैल सकती है।

इससे घरों, जानवरों और वन्यजीवों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। EPA और अन्य एजेंसियां सुरक्षा योजनाएं बनाने में लगी हैं।

उन्होंने निवासियों को सलाह दी है कि ऑपरेशन के दौरान वे घर के अंदर रहें, अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और पालतू जानवरों व मवेशियों को भी घर के भीतर ले आएं।