अमेरिकी कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना आयोवा में करेगी घातक लेड विस्फोट
अमेरिकी सेना 25 नवंबर को आयोवा आर्मी एम्युनिशन प्लांट में करीब 4,536 किलोग्राम अस्थिर लेड एजाइड का विस्फोट करने की तैयारी कर रही है।
यह ऐसे समय में हो रहा है जब एक संघीय अदालत ने उसके पर्यावरण परमिट पर अस्थायी रोक लगा रखी है।
न्याय विभाग का कहना है कि खराब हो रही इस सामग्री से "अचानक विस्फोट का तत्काल खतरा" है। सेना का तर्क है कि इन रसायनों को मौके पर ही उड़ाना, उन्हें कहीं और ले जाने से कहीं अधिक सुरक्षित है।
निवासियों की चिंता के बीच सावधानी बरतने की अपील की
आसपास रहने वाले लोग और पर्यावरण से जुड़े समूह चिंतित हैं कि इस विस्फोट से लगभग 40 किलोमीटर लंबी और पांच मील चौड़ी जगह पर लेड की धूल फैल सकती है।
इससे घरों, जानवरों और वन्यजीवों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। EPA और अन्य एजेंसियां सुरक्षा योजनाएं बनाने में लगी हैं।
उन्होंने निवासियों को सलाह दी है कि ऑपरेशन के दौरान वे घर के अंदर रहें, अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और पालतू जानवरों व मवेशियों को भी घर के भीतर ले आएं।