आयोवा में रिपब्लिकन का एक दशक पुराना गढ़ टूटा, डेमोक्रेट तुरेक ने जीती सीनेट सीट

अमेरिका में डेमोक्रेट नेता और 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जोश तुरेक ने आयोवा में अमेरिकी सीनेट का चुनाव जीत लिया है।

उन्होंने रिपब्लिकन एशले हिंसन को हराया और इस तरह राज्य में एक दशक से भी ज्यादा समय से दोनों सीनेट सीटों पर चला आ रहा रिपब्लिकन का दबदबा खत्म कर दिया।

तुरेक ने अपने चुनाव प्रचार में स्वास्थ्य देखभाल सुधार पर खास जोर दिया था। उन्होंने हिंसन पर मेडिकेड फंडिंग में कटौती करने वाले एक बिल का समर्थन करने को लेकर भी सवाल उठाए थे।