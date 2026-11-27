फ्रांस में प्रदर्शन: शिक्षा संकट को लेकर हजारों छात्र पेरिस की सड़कों पर उतरे
गुरुवार, 26 नवंबर को पेरिस में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। वे सरकार से अपनी खराब शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की मांग कर रहे थे।
शिक्षकों की कमी और स्कूलों की जर्जर इमारतों की वजह से यह प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्र स्कूलों को बंद कर रहे हैं और कक्षाएं छोड़ रहे हैं। हालांकि, पहले के मुकाबले अब इन प्रदर्शनों में छात्रों की भीड़ कुछ कम हुई है, फिर भी वे सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हफ्ते के आखिर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
छात्रों ने सरकार पर प्रतिक्रिया न देने का आरोप लगाया
छात्रों का कहना है कि वे शिक्षकों की कमी और खराब रखरखाव वाली स्कूलों की इमारतों से तंग आ चुके हैं।
21 साल की यूनिवर्सिटी छात्रा ऑरोर जीन ने बताया कि छात्रों को इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी शिकायतों पर कोई जवाब नहीं मिला है। इन प्रदर्शनों का एक ही मकसद है, सरकार से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाना।