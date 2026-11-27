गुरुवार, 26 नवंबर को पेरिस में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। वे सरकार से अपनी खराब शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की मांग कर रहे थे।

शिक्षकों की कमी और स्कूलों की जर्जर इमारतों की वजह से यह प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्र स्कूलों को बंद कर रहे हैं और कक्षाएं छोड़ रहे हैं। हालांकि, पहले के मुकाबले अब इन प्रदर्शनों में छात्रों की भीड़ कुछ कम हुई है, फिर भी वे सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हफ्ते के आखिर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।