भारत का AI मास्टरस्ट्रोक: कोलंबो में खुलेगी AI प्रयोगशाला, बदलेगी श्रीलंका की सैन्य तस्वीर

यह AI प्रयोगशाला सिर्फ आधुनिक तकनीकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता लाने और आत्मनिर्भर व आधुनिक रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। राजनाथ सिंह ने बताया कि आज के दौर में AI का इस्तेमाल रक्षा और सुरक्षा के मकसद से तेजी से किया जा रहा है। यह पहल दिखाती है कि भारत नए सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को कितना प्रतिबद्ध है। इस साझेदारी से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में संयुक्त प्रोजेक्ट्स और ज्ञान के आदान-प्रदान के कई नए अवसर पैदा होंगे।