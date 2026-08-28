60वें जन्मदिन पर कैलाश यात्रा, फिर आया सैलाब; अमेरिकी दंपत्ति लापता

उनकी बेटियां श्रेया और आशना अपने माता-पिता को खोजने के लिए दूतावासों और बचाव दलों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हादसे से कुछ घंटे पहले ही उनका अपने माता-पिता से संपर्क टूट गया था।

श्रेया ने अपनी बात रखते हुए कहा, "हम बस उन्हें बताना चाहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वे मजबूत रहें। हमें पता है कि वे इस मुश्किल से निकल आएंगे और हम वाकई उन्हें घर वापस लाना चाहते हैं।" श्रेया ने यह भी बताया कि यह यात्रा उनके पिता के लिए कितनी मायने रखती थी। इलाके में सड़कें और संचार के सभी साधन पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे तलाश अभियान चलाना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है।