प्रियंका चोपड़ा की मां को पसंद नहीं आया कृति सैनन का विवादित विज्ञापन, कही ये बात

प्रियंका चोपड़ा की मां को पसंद नहीं आया कृति सैनन का विवादित विज्ञापन, कही ये बात
क्या है खबर?
प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने कृति सैनन के विवादित विज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। यहां उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर जारी किए गए ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन पर चल रहे विवाद पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने विज्ञापन में कृति के पहनावे को लेकर स्पष्ट कहा, "कुछ सीमाएं होनी चाहिए। मेरा शरीर, मेरी पसंद उन्हीं सीमाओं के भीतर काम करती है। ऐसा करना अच्छा है।"
नजरिया
मुझे दुख हो रहा कि हमारे बच्चे भी इसे पहनते हैं- मधु
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यह सीमा जरूरी है। आप अपनी गरिमा और दूसरों के मूल्यों का सम्मान कैसे करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। आप इसे ऐसी जगह पर कर सकते हैं, जहां ये चीजें आम हों। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे बच्चे भी इसे पहनते हैं। वे काम पर, शौक के लिए इसे पहनते हैं। लेकिन यह स्वीकार्य है क्योंकि यह उन जगहों पर ठीक बैठता है।"
विवाद
ज्वेलरी ब्रांड ने हटा दिया कृति का विवादित विज्ञापन
हाल ही में, ज्वेलरी ब्रांड ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति अपने गहरे आदर और सम्मान का हवाला देते हुए विज्ञापन हटाने का ऐलान किया था।
दरअसल, रक्षाबंधन पर आधारित विज्ञापन में कृति को राखी का त्योहार मनाते हुए देखा गया था, लेकिन उनके रिवीलिंग पहनावे ने लोगों का ध्यान खींच लिया था।
नतीजन, लोगों ने अभिनेत्री की कड़ी आलोचना की और उन्हें त्याेहार के हिसाब से संस्कृति को ध्यान में रखकर कपड़े पहनने की नसीहत दी थी।