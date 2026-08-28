प्रियंका चोपड़ा की मां ने कह दी बड़ी बात

प्रियंका चोपड़ा की मां को पसंद नहीं आया कृति सैनन का विवादित विज्ञापन, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 11:34 am Aug 28, 202611:34 am

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने कृति सैनन के विवादित विज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। यहां उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर जारी किए गए ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन पर चल रहे विवाद पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने विज्ञापन में कृति के पहनावे को लेकर स्पष्ट कहा, "कुछ सीमाएं होनी चाहिए। मेरा शरीर, मेरी पसंद उन्हीं सीमाओं के भीतर काम करती है। ऐसा करना अच्छा है।"