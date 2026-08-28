रुमेश पथिरागे ने रचा इतिहास

श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर रुमेश पथिरागे ने 92 मीटर का आंकड़ा पार कर रचा इतिहास

लेखन Manoj Panchal 11:30 am Aug 28, 202611:30 am

क्या है खबर?

श्रीलंका के कॉमनवेल्थ चैंपियन जेवलिन थ्रोअर रुमेश पथिरागे ने ज्यूरिख डायमंड लीग में 92.07 मीटर का थ्रो कर एक और खिताब अपने नाम किया है। अपने पांचवें डायमंड लीग मुकाबले में पथिरागे 89.90 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी प्रयास में उन्होंने 92.07 मीटर की शानदार दूरी हासिल की। इस प्रदर्शन के साथ वह इतिहास में 92 मीटर का आंकड़ा दो बार पार करने वाले सिर्फ चौथे जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं।