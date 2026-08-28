श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर रुमेश पथिरागे ने 92 मीटर का आंकड़ा पार कर रचा इतिहास
क्या है खबर?
श्रीलंका के कॉमनवेल्थ चैंपियन जेवलिन थ्रोअर रुमेश पथिरागे ने ज्यूरिख डायमंड लीग में 92.07 मीटर का थ्रो कर एक और खिताब अपने नाम किया है। अपने पांचवें डायमंड लीग मुकाबले में पथिरागे 89.90 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी प्रयास में उन्होंने 92.07 मीटर की शानदार दूरी हासिल की। इस प्रदर्शन के साथ वह इतिहास में 92 मीटर का आंकड़ा दो बार पार करने वाले सिर्फ चौथे जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं।
सूची
जेवलिन के दिग्गजों की सूची में हुए शामिल
पथिरागे से पहले सिर्फ जैन जेलेज़्नी, जर्मनी के 2017 विश्व चैंपियन योहानेस वेटर और फिनलैंड के 1999 विश्व चैंपियन आकी पारवियाइनेन ने 92 मीटर का आंकड़ा 2 या अधिक बार पार किया है।
जेलेज़्नी ने इसे 10 बार पार किया है और उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 98.48 मीटर है। वहीं, वेटर ने 9 बार 92 मीटर पार किया है और उनका सर्वश्रेष्ठ 97.76 मीटर है।
पथिरागे ने अपने इस सीजन को शानदार बताया है।
जीत
डायमंड लीग में चौथी जीत
ज्यूरिख की जीत पथिरागे की डायमंड लीग में चौथी जीत है। इससे पहले उन्होंने रोम, लॉज़ेन और दोहा में खिताब जीते थे, जबकि रबात में दूसरे स्थान पर रहे थे।
उन्होंने कहा, "प्रतियोगिता से पहले मुझे थोड़ा सिरदर्द था, जिससे कुछ असर पड़ा।"
इस सीजन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ 2 थ्रोअर्स हैं और दुनिया के शीर्ष-10 थ्रो में पथिरागे के 7 थ्रो शामिल हैं।
अब उनकी नजर डायमंड लीग फाइनल और एशियन गेम्स पर है।