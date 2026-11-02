रूस और यूक्रेन के इमरजेंसी अलर्ट ऐप पर साइबर हमला

रूस और यूक्रेन के आपातकालीन अलर्ट ऐप पर साइबर हमला, लोगों को भेजे गए फर्जी मैसेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:27 pm Nov 02, 202602:27 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के आपातकालीन चेतावनी ऐप साइबर हमलों का निशाना बने हैं। दोनों देशों के लोगों को इन ऐप के जरिए ऐसी सूचनाएं मिलीं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने सोमवार सुबह टेलीग्राम पर अपने ऐप पर बड़े साइबर हमले की जानकारी दी। यूक्रेन ने भी बताया कि उसके हवाई हमले से जुड़े अलर्ट ऐप को निशाना बनाया गया है। हालांकि, दोनों घटनाओं के पीछे कौन है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।