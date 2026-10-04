यौन उत्पीड़न पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का सख्त रुख, बाहरी जांच के आदेश

कॉर्नेल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष माइकल कोटलिकाफ ने कहा है कि विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि 2024 के यौन उत्पीड़न मामले जैसी कोई भी घटना फिर कभी न दोहराई जाए। यह मामला एक छात्रा जेन डो से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि एक फ्रैटर्निटी, उसकी सोरॉरिटी और 7 सदस्यों ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि इस घटना में ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल हुआ था। मामले में सभी आरोपियों ने अभी चुप्पी साध रखी है। हालांकि, कम से कम 3 आरोपियों के वकीलों ने किसी भी आपराधिक कृत्य से साफ इनकार किया है।