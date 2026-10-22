अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने हिंदू और दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर चिंता जताई
अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया पर हिंदू और दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
उन्होंने बताया कि एक्स पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्ट में 240 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है।
उन्होंने बड़ी टेक कंपनियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कैसे वे हानिकारक सामग्री से मुनाफा कमा रही हैं और उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं।
कृष्णमूर्ति चाहते हैं कि अमेरिकी संसद इस मामले में दखल दे। उन्होंने कहा, "कांग्रेस को उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए।"
कृष्णमूर्ति ने 105 सदस्यों का नेतृत्व करते हुए FBI से अपील की
अमेरिका के इलिनोइस में कुछ दिन पहले एक हिंदू मंदिर पर हमले की कोशिश के बाद अमेरिका में भारतीय प्रवासियों में काफी नाराजगी देखा जा रही है।
इस घटना के बाद, कृष्णमूर्ति ने कांग्रेस के 105 सदस्यों के साथ मिलकर संघीय जांच ब्यूरो (FBI) से आग्रह किया कि इस मामले की जांच संभावित संघीय घृणा अपराध के तौर पर की जाए और दक्षिण एशियाई समुदायों को ऐसी धमकियों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
बता दें कि एक किशोर बंदूकधारी ने खुद को नव-नाजी बताते हुए मंदिर के बाहर सामूहिक गोलीबारी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बंदूक जाम होने से बड़ी घटना टल गई थी।