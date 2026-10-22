अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने हिंदू और दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर चिंता जताई

अमेरिका के इलिनोइस में कुछ दिन पहले एक हिंदू मंदिर पर हमले की कोशिश के बाद अमेरिका में भारतीय प्रवासियों में काफी नाराजगी देखा जा रही है।

इस घटना के बाद, कृष्णमूर्ति ने कांग्रेस के 105 सदस्यों के साथ मिलकर संघीय जांच ब्यूरो (FBI) से आग्रह किया कि इस मामले की जांच संभावित संघीय घृणा अपराध के तौर पर की जाए और दक्षिण एशियाई समुदायों को ऐसी धमकियों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

बता दें कि एक किशोर बंदूकधारी ने खुद को नव-नाजी बताते हुए मंदिर के बाहर सामूहिक गोलीबारी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बंदूक जाम होने से बड़ी घटना टल गई थी।