CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट ने व्हाइट हाउस के प्रतिबंध पर रोक की अवधि बढ़ाने का कोर्ट से अनुरोध किया

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में बैन किए जाने के बाद CNN, एमएस नाउ और पोलिटिको ने जज से अपील की है कि वे ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध पर अस्थायी रोक को जारी रखें और उनकी पहुंच को बहाल किया जाए।

सोमवार को उन्होंने अपनी याचिका दायर की और कहा कि यह पाबंदी उनके प्रथम संशोधन की सबसे मौलिक स्वतंत्रता पर एक गैरकानूनी हमला है।

उनका यह भी आरोप है कि ट्रंप पर आलोचनात्मक खबरें छापने के कारण यह कदम बदले के तौर पर उठाया गया है।

बता दें कि कुछ दिन पहले संघीय कोर्ट के जज ने 14 दिन के लिए उनके प्रेस का प्रवेश बहाल कर दिया था, लेकिन इस मामले में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है।