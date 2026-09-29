CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट ने व्हाइट हाउस के प्रतिबंध पर रोक की अवधि बढ़ाने का कोर्ट से अनुरोध किया
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में बैन किए जाने के बाद CNN, एमएस नाउ और पोलिटिको ने जज से अपील की है कि वे ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध पर अस्थायी रोक को जारी रखें और उनकी पहुंच को बहाल किया जाए।
सोमवार को उन्होंने अपनी याचिका दायर की और कहा कि यह पाबंदी उनके प्रथम संशोधन की सबसे मौलिक स्वतंत्रता पर एक गैरकानूनी हमला है।
उनका यह भी आरोप है कि ट्रंप पर आलोचनात्मक खबरें छापने के कारण यह कदम बदले के तौर पर उठाया गया है।
बता दें कि कुछ दिन पहले संघीय कोर्ट के जज ने 14 दिन के लिए उनके प्रेस का प्रवेश बहाल कर दिया था, लेकिन इस मामले में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है।
CNN को व्हाइट हाउस यात्रा से किया गया बाहर
ट्रंप की टीम का दावा है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण ऐसा किया है। वे इन संस्थानों पर ट्रंप के खिलाफ 'फेक न्यूज़' फैलाने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें 'फिक्शन और झूठ' लिखने या रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।
रेस्ट्रैनिंग ऑर्डर लागू होने के बावजूद, हाल ही में CNN को व्हाइट हाउस की एक यात्रा में शामिल नहीं किया गया। इसके विरोध में, कई दूसरे मीडिया संस्थानों ने एकजुटता दिखाते हुए यात्रा का बहिष्कार कर दिया।
प्रेस की आजादी और राष्ट्रपति की ताकत के बीच चल रही इस लड़ाई के बीच, इस मामले की अगली बड़ी सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है।