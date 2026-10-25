तिराना में प्रदर्शनकारियों ने जलाया मंत्रालय का दरवाजा, प्रधानमंत्री रामा की कुर्सी पर संकट
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इस सप्ताहांत तिराना में भयंकर झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आतिशबाजी से हमला किया और कृषि मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर आग लगा दी। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। यह अशांति भ्रष्टाचार और कठिन आर्थिक हालात के चलते लोगों में पनप रहे गुस्से का नतीजा है।
छात्र कर रहे प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग
जो प्रदर्शन पहले छात्रों द्वारा कम फीस की मांग से शुरू हुए थे, अब वे और बड़े मुद्दों में बदल गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग भी शामिल है। लोगों में जैरेड कुशनेर से जुड़े एक विवादित तटीय प्रोजेक्ट को लेकर भी नाराजगी है। अल्बानिया के ये प्रदर्शन यूरोप के कई अन्य देशों में चल रहे ऐसे ही आंदोलनों की याद दिलाते हैं, जहां लोग भ्रष्टाचार और आर्थिक मुश्किलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।