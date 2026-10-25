तिराना में प्रदर्शनकारियों ने जलाया मंत्रालय का दरवाजा, प्रधानमंत्री रामा की कुर्सी पर संकट

जो प्रदर्शन पहले छात्रों द्वारा कम फीस की मांग से शुरू हुए थे, अब वे और बड़े मुद्दों में बदल गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग भी शामिल है। लोगों में जैरेड कुशनेर से जुड़े एक विवादित तटीय प्रोजेक्ट को लेकर भी नाराजगी है। अल्बानिया के ये प्रदर्शन यूरोप के कई अन्य देशों में चल रहे ऐसे ही आंदोलनों की याद दिलाते हैं, जहां लोग भ्रष्टाचार और आर्थिक मुश्किलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।