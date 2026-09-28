अमेरिका AI के जोखिमों पर दे रहा चेतावनी, चीन ने बताया 'डर मार्केटिंग'

अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को सुरक्षित रखने के तरीके पर एक-दूसरे के सामने आ गए हैं। यह खबर तब आई है, जब हाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वाशिंगटन दौरे पर AI का मुद्दा उठाया था।

चीन ने हाल ही में अपना 'AI सेफ्टी गवर्नेंस फ्रेमवर्क' अपडेट किया है। इसमें सिलिकॉन वैली की उन चिंताओं की झलक मिलती है, जिनमें ऐसे AI को लेकर डर जताया गया है जो खुद को लगातार बेहतर बना सकता है।

वहीं, चीनी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी कंपनियां अपना दबदबा बनाए रखने के लिए डर बढ़ाने वाले दावे कर रही हैं। सख्त नियम लागू होने के बावजूद, चीन को भरोसा है कि वह अपने फायदे के लिए AI को काबू में रख सकता है।