पाकिस्तान पहुंचे रूस-चीन और UAE के मालवाहक विमान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्या पाकिस्तान से ईरान पर हमले की योजना बना रहा अमेरिका? रूस-चीन के मालवाहक विमान पहुंचे

लेखन गजेंद्र 09:21 am Nov 10, 202609:21 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच खबर आई है कि रूस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सैन्य मालवाहक जहाज पाकिस्तान में उतरे हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ, जब चीन ने रूस को ईरान पर नए हमलों की संभावना जताते हुए खुफिया जानकारी भेजी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तान के नूर खान सैन्य अड्डे का उपयोग कर सकता है, जिससे इस्लामाबाद की रणनीतिक भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।