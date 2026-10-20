चीन ने विवादित सबीना शोल तट के पास अमेरिकी युद्धपोत पर नजर रखने के लिए नौसेना भेजी

अमेरिका का युद्धपोत 'चार्ल्सटन' ने स्प्रैटली आइलैंड्स में विवादित सबीना शोल तट के पास गुजरकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।

चीनी सेना के सदर्न थिएटर कमांड ने कहा कि USS चार्ल्सटन मंगलवार सुबह चीनी सरकार की मंज़ूरी के बिना सबीना शोल के पास के पानी में 'गैर-कानूनी तरीके से घुस आया' है। यहां चीन अपना दावा जताता है।

युद्धपोत की घुसपैठ के बाद चीन ने अपनी नौसैनिक टुकड़ियों को उसकी निगरानी के लिए भेज दिया है। चीन के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के इस कदम को 'अवैध घुसपैठ' करार दिया है।

उन्होंने अमेरिका से 'नेविगेशन की स्वतंत्रता' के नाम पर ऐसे अभियान रोकने की अपील की है। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।