चीन में लालची पोती को दादा-दादी ने ही भेजा जेल, 6 लाख की चोरी को दिया था अंजाम

चेन ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा था कि "यह मेरे दादा-दादी का ही पैसा है जो मैंने लिया। वे मुझे माफ कर देंगे और मुझे दोषी नहीं मानेंगे। यह हमारे परिवार का निजी मामला है।" उसने माफी की उम्मीद जताई थी, लेकिन उसके दादा-दादी ने बताया कि चेन पहले भी उनसे चोरी कर चुकी है और बार-बार नरमी बरतने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चेन काम करना नहीं चाहती है और वे चाहते हैं कि अदालत की मदद से उसे अपने किए की सजा और उसके नतीजे समझ आएं।