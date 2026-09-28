पाकिस्तान में 3 साल की बच्ची की 60 वर्षीय बुजुर्ग से शादी, पिता गिरफ्तार

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चमन जिले में 3 साल की एक बच्ची की शादी 60 साल के एक व्यक्ति से कराने का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है।

वलवर प्रथा के तहत इस शादी के लिए 25 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए जाने थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और पोस्ट वायरल होने के बाद जब यह खबर लोगों तक पहुंची, तो शादी की पूरी योजना रुक गई।

पुलिस ने बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि दूल्हा अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। राहत की बात है कि पुलिस वक्त रहते मौके पर पहुंच गई क्योंकि शादी का पूरा भुगतान नहीं हुआ था, जिससे बाल विवाह संपन्न नहीं हो पाया।