मेलबर्न के दक्षिण से लेकर जैक्सनविले तक लगभग 322 किलोमीटर के इलाके में अब बाढ़ की चेतावनी और निगरानी जारी कर दी गई है। वहीं, ब्रेवर्ड काउंटी में बचाव दल ने अब तक लगभग 100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस सबके पीछे जिम्मेदार कम दबाव वाला सिस्टम उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते जॉर्जिया के तटीय इलाकों और कैरोलिनास में और बारिश हो सकती है। इसी बीच, अटलांटिक महासागर से आ रहा एक और मौसमी सिस्टम सबट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल तूफान का रूप ले सकता है।