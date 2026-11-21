फ्लोरिडा में सेंट जोंस नदी ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, आगे और बिगड़ेंगे हालात
मध्य फ्लोरिडा में इस वक्त ऐतिहासिक बाढ़ आई हुई है। इतनी बारिश हुई है कि कोको के पास सेंट जोंस नदी ने अपना 1953 का पुराना रिकोड तोड़ दिया है। रॉकलेज जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी करने को कहा गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया है कि पानी का यह बढ़ा हुआ स्तर अगले हफ्ते तक बना रह सकता है।
ब्रेवर्ड काउंटी में लगभग 100 लोगों को बचाया गया
मेलबर्न के दक्षिण से लेकर जैक्सनविले तक लगभग 322 किलोमीटर के इलाके में अब बाढ़ की चेतावनी और निगरानी जारी कर दी गई है। वहीं, ब्रेवर्ड काउंटी में बचाव दल ने अब तक लगभग 100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस सबके पीछे जिम्मेदार कम दबाव वाला सिस्टम उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते जॉर्जिया के तटीय इलाकों और कैरोलिनास में और बारिश हो सकती है। इसी बीच, अटलांटिक महासागर से आ रहा एक और मौसमी सिस्टम सबट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल तूफान का रूप ले सकता है।