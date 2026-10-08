निकोलस मादुरो की पत्नी ने बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए रिहाई मांगी, नजरबंद की मांग की

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क की जेल से रिहाई मांगी है।

अमेरिका में उन पर और मादुरो पर ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप हैं। अगर वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है, हालांकि दोनों ने खुद को बेगुनाह बताया है।

फ्लोरेस को 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिकी सेना द्वारा काराकास में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद, कोकीन की तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में अमेरिकी अदालत में मुकदमा चल रहा है।