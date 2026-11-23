वेटिकन के कार्डिनल को भा गई रामायण, बोले- ये दिलों को जोड़ेगी
रोम में हुई एक खास स्क्रीनिंग में वेटिकन के कार्डिनल पीटर टर्कसन ने फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ़ अ लेजेंड' की खास स्क्रीनिंग में इसकी खूब तारीफ की।
उन्होंने कहा कि फिल्म के सार्वभौमिक विषय अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम में घाना के राजदूत जैसे कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
कार्डिनल टर्कसन ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म की कहानियां हर किसी के दिल को छू सकती हैं।
'रामायण' का अंत सीता हरण पर
कार्डिनल टर्कसन ने बताया कि 'रामायण' प्यार, वफादारी और धोखे का सामना करने जैसे कई मजबूत विषय दिखाती है। ऐसे विषय प्राचीन कहानियों और बाइबल की कहानियों, दोनों में नजर आते हैं।
उन्हें खास तौर पर यह पसंद आया कि फिल्म में भगवान राम और भगवान लक्ष्मण का गहरा रिश्ता और देवी सीता के प्रति राम की निष्ठा कितनी अच्छी तरह दिखाई गई है।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। यह फिल्म सीता हरण के एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां आगे क्या होगा इसका इंतजार रहता है, जिससे एक शानदार अगली कड़ी के लिए जमीन तैयार हो जाती है।