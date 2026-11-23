कार्डिनल टर्कसन ने बताया कि 'रामायण' प्यार, वफादारी और धोखे का सामना करने जैसे कई मजबूत विषय दिखाती है। ऐसे विषय प्राचीन कहानियों और बाइबल की कहानियों, दोनों में नजर आते हैं।

उन्हें खास तौर पर यह पसंद आया कि फिल्म में भगवान राम और भगवान लक्ष्मण का गहरा रिश्ता और देवी सीता के प्रति राम की निष्ठा कितनी अच्छी तरह दिखाई गई है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। यह फिल्म सीता हरण के एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां आगे क्या होगा इसका इंतजार रहता है, जिससे एक शानदार अगली कड़ी के लिए जमीन तैयार हो जाती है।