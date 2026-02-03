कनाडा के सरे में गोलीबारी करने वाले 3 भारतीय गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कनाडा: सरे के पॉश इलाके में वसूली के लिए गोलीबारी, किशोर समेत 3 भारतीय गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 02:19 pm Feb 03, 202602:19 pm

क्या है खबर?

कनाडा के सरे शहर में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक किशोर समेत 3 भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गोलीबारी पॉश क्रेसेंट बीच इलाके में जबरन वसूली के उद्देश्य से की गई थी। तीनों की पहचान 21 वर्षीय हरजोत सिंह, 19 वर्षीय तरनवीर सिंह और 21 वर्षीय दयाजीत सिंह बिलिंग के रूप में हुई है। तीनों पर गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया है और 5 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में भेजा है।