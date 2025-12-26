कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय के पास भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार
क्या है खबर?
कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे एक 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छात्र की पहचान शिवांक अवस्थी के रूप में हुई। वह टोरंटो स्कारबोरो विश्वविद्यालय की चीयरलीडिंग टीम के सदस्य भी थे। पुलिस ने बताया कि घटना 23 दिसंबर की है। उन्हें दोपहर साढ़े 3 बजे हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड में गोलीबारी की सूचना मिली थी। छात्र को स्कारबोरो परिसर में गोली मारकर हमलावर फरार हो गए।
हत्या
हमलावरों की तलाश शुरू
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब टीम मौके पर पहुंची तो अवस्थी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया था। उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है और जनता से जानकारी देने की अपील की है। इलाके में CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। घटना पर टोरंटो स्थित भारत महावाणिज्य दूतावास ने दुख जताया है और परिवार को मदद का आश्वासन दिया है।
जांच
इस साल टोरंटो में 41वीं हत्या
टोरंटो पुलिस सेवा ने पुष्टि की है कि अवस्थी की हत्या के साथ इस साल शहर में 41 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें भारतीय मूल के कई लोग भी शामिल हैं। दो दिन पहले ही टोरंटो में 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला अपने कमरे में मृत पाई गई थी, जिसके बाद पीड़िता के परिचित एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की तलाश की जा रही है। मृतक महिला हिमांशी खुराना है, जबकि आरोपी टोरंटो निवासी अब्दुल गफूरी (32) है।