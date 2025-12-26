कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय के पास भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

कनाडा के टोरंटो में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या

लेखन गजेंद्र 09:50 am Dec 26, 202509:50 am

क्या है खबर?

कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे एक 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छात्र की पहचान शिवांक अवस्थी के रूप में हुई। वह टोरंटो स्कारबोरो विश्वविद्यालय की चीयरलीडिंग टीम के सदस्य भी थे। पुलिस ने बताया कि घटना 23 दिसंबर की है। उन्हें दोपहर साढ़े 3 बजे हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड में गोलीबारी की सूचना मिली थी। छात्र को स्कारबोरो परिसर में गोली मारकर हमलावर फरार हो गए।