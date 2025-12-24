कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की महिला की हत्या, संदिग्ध साथी की तलाश

कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की महिला की हत्या, पुलिस को उसके फरार साथी पर शक

लेखन गजेंद्र 12:04 pm Dec 24, 202512:04 pm

क्या है खबर?

कनाडा के टोरंटो में एक 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है। टोरंटो पुलिस ने इसे हत्या से जुड़ा मामला बताया है, जिसका शक पीड़िता के परिचित संदिग्ध पर है। उसकी तस्वीर जारी कर दी गई है और तलाश की जा रही है। आरोपी की पहचान टोरंटो निवासी ही अब्दुल गफूरी (32) के रूप में हुई है। इसे घरेलू हिंसा बताया जा रहा है।