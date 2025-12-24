कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की महिला की हत्या, संदिग्ध साथी की तलाश
क्या है खबर?
कनाडा के टोरंटो में एक 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है। टोरंटो पुलिस ने इसे हत्या से जुड़ा मामला बताया है, जिसका शक पीड़िता के परिचित संदिग्ध पर है। उसकी तस्वीर जारी कर दी गई है और तलाश की जा रही है। आरोपी की पहचान टोरंटो निवासी ही अब्दुल गफूरी (32) के रूप में हुई है। इसे घरेलू हिंसा बताया जा रहा है।
हत्या
19 दिसंबर को लापता हुई थी हिमांशी
टोरंटो पुलिस ने बताया कि उसे शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 की रात लगभग 10 बजे एक महिला के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। महिला को आखिरी बार कॉल स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में देखा गया था। पुलिस ने बताया कि अगले दिन शनिवार, 20 दिसंबर को सुबह लगभग 6:30 बजे महिला का शव उसी इलाके में एक आवास के अंदर मिला, जहां से उसके लापता होने की सूचना मिली थी।
जांच
भारतीय दूतावास ने हत्या पर प्रतिक्रिया दी
हत्या को लेकर टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, 'हम टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक, हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और हैरान हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों से दूतावास इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हरसंभव मदद दी जा रही है।'