कनाडा में भारतीय यूट्यूबर की चाकू मारकर हत्या

खालिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने वाली भारतीय यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की कनाडा में चाकू मारकर हत्या

लेखन गजेंद्र 01:13 pm Mar 05, 202601:13 pm

क्या है खबर?

कनाडा के ओंटारियो में भारतीय मूल की पंजाबी यूट्यूबर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान 45 वर्षीय नैन्सी ग्रेवाल के रूप में हुई है। घटना 3 मार्च की रात विंडसर शहर में घटी है। लासेल पुलिस ने बताया कि टॉड लेन के 2,400 ब्लॉक पर चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिली थी। ग्रेवाल पंजाब लुधियाना को जोंधा गांव की निवासी थीं। पुलिस ने उनकी हत्या को लेकर जांच शुरू कर दी है।