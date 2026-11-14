कनाडा जाने की सोच रहे हैं? अब वीजा के लिए 87 दिन करना होगा इंतजार

वर्क परमिट की बात करें तो, पाकिस्तान और फिलीपींस के आवेदकों के लिए इंतजार अब एक हफ्ता बढ़कर 10 हफ्ते तक पहुंच गया है। फिलीपींस के लिए तो यह पिछले कई महीनों का सबसे लंबा इंतजार है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्टडी परमिट की प्रोसेसिंग अब काफी तेज हो गई है। अगर आप पहले से ही कनाडा में हैं, तो आपका स्टडी परमिट 6 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। वहीं, पाकिस्तान से आवेदन करने वालों का काम सिर्फ 4 हफ्ते में पूरा हो जाएगा।