अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार रितेश टंडन ने महंगाई और ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप को घेरा

अमेरिका में चल रहे मध्यावधि चुनाव में कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन उम्मीदवार रितेश टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर खुलकर बोल रहे हैं।

उन्होंने ट्रंप के ईरान संबंधी रुख की खुलेआम आलोचना की है और उनकी टैरिफ नीतियों को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार ठहराया है।

रोजमर्रा के खर्चों पर इन नीतियों के असर को बताते हुए टंडन ने कहा, "फिलहाल, जब आप पूरे अमेरिका में देखते हैं, तो ट्रंप के लगाए टैरिफ के कारण कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई चरम पर है। अगर कोई घर खरीदना चाहता है, तो पहले ब्याज दर 4 से 5 प्रतिशत के दायरे में थी, लेकिन अब यह 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। गैस की कीमतों समेत सब कुछ महंगा हो गया है। इसलिए, राष्ट्रपति ट्रंप को निश्चित रूप से थोड़ा रुकना चाहिए।"