कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर टैक्स लगाने की योजना खारिज
अमेरिका के कैलिफोर्निया में मतदाताओं ने हाल ही में प्रपोजीशन 40 को नामंजूर कर दिया है। इस प्रस्ताव में अरबपतियों पर एक बार 5 प्रतिशत का कर लगाने का सुझाव था।
इस कर से स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन से जुड़े कार्यक्रमों का खर्च उठाया जा सकता था। बर्नी सैंडर्स ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और यह युवा तथा कम आय वाले मतदाताओं के बीच काफी पसंद किया गया था।
हालांकि, इसे धनी विरोधियों के एक मजबूत अभियान और अधिक उम्र के संपन्न कैलिफोर्नियाई लोगों के कड़े विरोध के कारण पास नहीं किया जा सका।
40 के समर्थक 2028 में दोबारा कोशिश करेंगे
प्रपोजीशन 40 भले ही पास नहीं हो पाया, लेकिन इसके समर्थक हार मानने को तैयार नहीं हैं।
वे अभी से 2028 में दोबारा प्रयास करने की रणनीति बना रहे हैं। यह मतदान इस बात को उजागर करता है कि कैलिफोर्निया के लोग अति-धनी लोगों पर कर लगाने के मुद्दे पर कितनी अलग-अलग राय रखते हैं।
खासकर ऐसे समय में, जब बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर बहसें और तेज होती जा रही हैं।