कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर टैक्स लगाने की योजना खारिज

अमेरिका के कैलिफोर्निया में मतदाताओं ने हाल ही में प्रपोजीशन 40 को नामंजूर कर दिया है। इस प्रस्ताव में अरबपतियों पर एक बार 5 प्रतिशत का कर लगाने का सुझाव था।

इस कर से स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन से जुड़े कार्यक्रमों का खर्च उठाया जा सकता था। बर्नी सैंडर्स ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और यह युवा तथा कम आय वाले मतदाताओं के बीच काफी पसंद किया गया था।

हालांकि, इसे धनी विरोधियों के एक मजबूत अभियान और अधिक उम्र के संपन्न कैलिफोर्नियाई लोगों के कड़े विरोध के कारण पास नहीं किया जा सका।