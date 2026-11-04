अमेरिका के कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर 5 प्रतिशत टैक्स का विचार

गवर्नर गेविन न्यूसम, प्लान्ड पैरेंटहुड संगठन और तकनीकी क्षेत्र के कई बड़े नाम इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर अरबपतियों ने राज्य छोड़ दिया, तो कैलिफोर्निया के बजट को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

प्रॉप 40 के विरोधियों ने अपने प्रचार अभियान पर समर्थकों के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा खर्च किया है। हाल ही के सर्वे भी बताते हैं कि ज़्यादातर वोटर इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं।

वहीं, इस प्रस्ताव के समर्थक तर्क देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी फंडिंग बनाए रखने और अरबपतियों से उनका वाजिब टैक्स वसूलने के लिए यह टैक्स बेहद जरूरी है।

उनकी उम्मीद है कि यह कदम राज्य में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा।