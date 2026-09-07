ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले से जुड़ी तस्वीर साझा की है

ट्रंप ने ईरान के नक्शे पर अपना चेहरा दिखाया, खार्ग द्वीप पर भी किया दावा

लेखन आबिद खान 12:01 pm Sep 07, 202612:01 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान से जुड़े एक के बाद एक किए पोस्ट किए हैं। इनमें ईरान की अर्थव्यवस्था, तेल निर्यात और राष्ट्रीय कोष की स्थिति पर तंज कसा गया है। यहीं नहीं, एक पोस्ट में तो ट्रंप ने ईरान के नक्शे पर अपनी तस्वीर लगा दी है। इससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने सामरिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' रखने की बात भी कही थी।