एस्टोनिया ने जीता दुनिया के सबसे स्वच्छ देश का खिताब, भारत 176वें पायदान पर

भारत 177 देशों की सूची में 176वें नंबर पर रहा, यानी लगभग सबसे निचले पायदान पर। वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के मामले में भारत को खासकर बहुत कम अंक मिले हैं।

वायु गुणवत्ता में उसका स्कोर सिर्फ 7.89 रहा, जो देश में गंभीर प्रदूषण की समस्या को साफ दिखाता है। हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कम स्तर वाले उत्सर्जन में भारत 13वें स्थान पर रहा, जो कुछ सुधार की उम्मीद जगाता है।

देश को वायु गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई गई है।