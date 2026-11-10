एस्टोनिया ने जीता दुनिया के सबसे स्वच्छ देश का खिताब, भारत 176वें पायदान पर
एस्टोनिया ने हाल ही में 2026 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) में दुनिया के 177 देशों में सबसे स्वच्छ देश का खिताब अपने नाम किया है।
उसने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की भारी कटौती की है और नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के इस्तेमाल को काफी बढ़ाया है।
येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा मिलकर बनाए गए इस EPI में देखा जाता है कि देश पर्यावरण की सेहत, पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की जीवन शक्ति और जलवायु परिवर्तन से निपटने में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं।
2026 के EPI में भारत 176वें स्थान पर
भारत 177 देशों की सूची में 176वें नंबर पर रहा, यानी लगभग सबसे निचले पायदान पर। वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के मामले में भारत को खासकर बहुत कम अंक मिले हैं।
वायु गुणवत्ता में उसका स्कोर सिर्फ 7.89 रहा, जो देश में गंभीर प्रदूषण की समस्या को साफ दिखाता है। हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कम स्तर वाले उत्सर्जन में भारत 13वें स्थान पर रहा, जो कुछ सुधार की उम्मीद जगाता है।
देश को वायु गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई गई है।