अग्रवाल और कौर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 11 अगस्त को लंदन के मेफेयर इलाके की एक प्रॉपर्टी से गिरफ्तार किया था।

दोनों की गिरफ्तारी 26 मई और 9 अगस्त को यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं की शिकायतों के बाद की गईं थी।अग्रवाल पर रेप के एक और यौन उत्पीड़न के 3 आरोप हैं।

साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने इससे पहले 23 सितंबर को अग्रवाल की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनके भागने का खतरा है।