ब्राजील चुनाव में मेटा घेरे में, लूला डा सिल्वा ने ठोका पक्षपात का मुकदमा

मेटा ने पक्षपात के आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि यह एक तकनीकी गड़बड़ी है, जिसका असर कई चुनावी अभियानों पर पड़ा है।

मेटा ने यह भी बताया कि उसे इन दिक्कतों की जानकारी थी और इन्हें जल्द से जल्द सुलझाने पर काम चल रहा था। हालांकि, इस विवाद ने चुनावों के दौरान सोशल मीडिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वाकई ऑनलाइन माध्यमों पर सभी को समान अवसर मिलते हैं।