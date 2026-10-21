ब्राजील चुनाव में मेटा घेरे में, लूला डा सिल्वा ने ठोका पक्षपात का मुकदमा
ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण से पहले, मेटा (इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी) सवालों के घेरे में आ गई है। उस पर धुर-दक्षिणपंथी सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो का पक्ष लेने का आरोप लगा है।
लूला डा सिल्वा की टीम का कहना है कि वे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को बढ़ावा नहीं दे पा रहे थे। इस मामले को लेकर उनकी टीम अदालत पहुंच गई, जिसने अब मेटा को सभी उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए कहा है।
मेटा ने पक्षपात से किया इनकार, बताई तकनीकी गड़बड़ी की बात
मेटा ने पक्षपात के आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि यह एक तकनीकी गड़बड़ी है, जिसका असर कई चुनावी अभियानों पर पड़ा है।
मेटा ने यह भी बताया कि उसे इन दिक्कतों की जानकारी थी और इन्हें जल्द से जल्द सुलझाने पर काम चल रहा था। हालांकि, इस विवाद ने चुनावों के दौरान सोशल मीडिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वाकई ऑनलाइन माध्यमों पर सभी को समान अवसर मिलते हैं।