बोल्सोनारो का बेटा कैसे पहुंचा अमेरिका? ब्राजील ने अर्जेंटीना से मांगा जवाब

ब्राजील ने हाल ही में अर्जेंटीना की चार्ज डी अफेयर्स मारिया एमिलिया कोर्तेस को तलब किया है। यह कदम तब उठाया गया, जब पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो अर्जेंटीना के रास्ते चुपके से अमेरिका पहुंच गए। फ्लावियो पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच चल रही है। ऐसे में ब्राजील जानना चाहता है कि वह देश से बाहर कैसे निकल पाए। इस घटना ने राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और जेवियर मिलेई के बीच पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण संबंधों को और हवा दे दी है।