बोल्सोनारो का बेटा कैसे पहुंचा अमेरिका? ब्राजील ने अर्जेंटीना से मांगा जवाब
ब्राजील ने हाल ही में अर्जेंटीना की चार्ज डी अफेयर्स मारिया एमिलिया कोर्तेस को तलब किया है। यह कदम तब उठाया गया, जब पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो अर्जेंटीना के रास्ते चुपके से अमेरिका पहुंच गए। फ्लावियो पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच चल रही है। ऐसे में ब्राजील जानना चाहता है कि वह देश से बाहर कैसे निकल पाए। इस घटना ने राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और जेवियर मिलेई के बीच पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण संबंधों को और हवा दे दी है।
मिलेई की टिप्पणियों को लेकर ब्राजील ने राजदूत को वापस बुलाया
जुलाई 2026 से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। तब ब्राजील ने मिलेई की ब्राजील के नेताओं के बारे में तीखी टिप्पणियों के चलते अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। मिलेई ने ब्राजील के चुनाव में बोल्सोनारो का खुले तौर पर समर्थन किया था और उन्होंने अभी तक लूला की जीत को मान्यता नहीं दी है। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो चुनाव पलटने की कोशिश के आरोप में लंबी सजा काट रहे हैं। वह अभी भी चुनावी नतीजों पर सवाल उठाते रहते हैं।