ब्राजील में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मची
क्या है खबर?
ब्राजील के बेलेम में जहां COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन होना है, वहां शुक्रवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद आयोजन स्थल के कुछ हिस्सों को तुरंत खाली कराया गया है। आग हैंगर कन्वेंशन सेंटर के एक हिस्से में लगी थी। यहां कुछ दिन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन होना है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसे ने विशाल अंतरराष्ट्रीय आयोजन की सुरक्षा और तैयारियों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दीं हैं।
आग
चल रही थी सम्मेलन की तैयारियां
स्थानीय अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग परिसर के तकनीकी या भंडारण खंड लगी थी, जहां तैयारी का काम चल रहा था। टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और लगभग एक घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे मुख्य सम्मेलन हॉल को कोई बड़ा संरचनात्मक नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने घटना के कारणों की तत्काल जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। हालांकि, प्रारंभिक रिपोर्ट में निर्माण कार्य से संबंधित चूक बताई जा रही है।
सम्मेलन
क्या है COP30?
संयुक्त राष्ट्र (UN) जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हर साल शिखर सम्मलेन करता है जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) यानि पार्टियों का सम्मेलन कहते हैं। ये 30वां सम्मेलन होने की वजह से इसे COP30 नाम दिया गया है। सम्मेलन में वे देश हिस्सा लेते हैं जिन्होंने 1992 के UN जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे देशों की संख्या लगभग 200 है। इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन, नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होती है।
ट्विटर पोस्ट
सम्मेलन स्थल पर आग
BREAKING: Massive fire forces panicked evacuation from the COP30 climate talks venue in Belem, Brazil pic.twitter.com/2LOONi9bgn— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 20, 2025