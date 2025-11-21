ब्राजील में COP30 स्थल पर आग लगी

ब्राजील में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मची

लेखन गजेंद्र 10:36 am Nov 21, 202510:36 am

क्या है खबर?

ब्राजील के बेलेम में जहां COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन होना है, वहां शुक्रवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद आयोजन स्थल के कुछ हिस्सों को तुरंत खाली कराया गया है। आग हैंगर कन्वेंशन सेंटर के एक हिस्से में लगी थी। यहां कुछ दिन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन होना है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसे ने विशाल अंतरराष्ट्रीय आयोजन की सुरक्षा और तैयारियों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दीं हैं।