बांग्लादेश में हसीना की वापसी से पहले दहला ढाका, बम धमाकों और आगजनी से तनाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहबाग और मीरपुर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में कई धमाके हुए हैं। सबसे नया धमाका राजधानी में एक अदालत के बाहर हुआ।

जैसे-जैसे उनकी अवामी लीग पार्टी उनकी वापसी के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है, वैसे-वैसे BNP के नेतृत्व वाली सरकार के साथ झड़पें और तेज हो गई हैं।

हसीना को विदेश से वापस लाने के लिए कानूनी दांव-पेंच भी चल रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में और अनिश्चितता बढ़ गई है।