मेक्सिको: शार्क हमले का शिकार हुई प्रवासी नाव, 11 लापता; 16 बचाए गए

अमेरिकी तटरक्षक बल और नौसेना, लापता यात्रियों की तलाश में हवा और समुद्र दोनों जगह तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस काम में मेक्सिको की नौसेना भी उनकी मदद कर रही है।

बताया जा रहा है कि जल्द ही एक और हेलीकॉप्टर भी इस खोज अभियान में शामिल होगा। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि हादसे में बचे हुए लोगों को मानवीय पारोल मिल सकता है या नहीं, क्योंकि वे किसी अपराध के गवाह भी हो सकते हैं।