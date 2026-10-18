मेक्सिको: शार्क हमले का शिकार हुई प्रवासी नाव, 11 लापता; 16 बचाए गए
दुनिया
मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के पास एक नाव पलट गई, जिसमें 27 लोग सवार थे। माना जा रहा है कि यह हादसा शार्क के हमले की वजह से हुआ।
बचाव दल ने 16 लोगों को बचा लिया है, जिन्हें कई तरह की चोटें आई हैं। बचाए गए लोगों में से कई को शार्क के काटने जैसी गंभीर चोटें लगी हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में अब भी 11 लोग लापता हैं।
अमेरिका और मेक्सिको की सेना लापता यात्रियों की तलाश में
अमेरिकी तटरक्षक बल और नौसेना, लापता यात्रियों की तलाश में हवा और समुद्र दोनों जगह तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस काम में मेक्सिको की नौसेना भी उनकी मदद कर रही है।
बताया जा रहा है कि जल्द ही एक और हेलीकॉप्टर भी इस खोज अभियान में शामिल होगा। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि हादसे में बचे हुए लोगों को मानवीय पारोल मिल सकता है या नहीं, क्योंकि वे किसी अपराध के गवाह भी हो सकते हैं।