ब्रिटेन में बिलाल काजी को 30 साल की सजा, 70 लड़कियां शिकार
भारतीय छात्र बिलाल काजी (27) को ऑनलाइन 10 से 15 साल की लड़कियों को ग्रूम करने के आरोप में ब्रिटेन की एक अदालत ने 30 साल की जेल की सजा सुनाई है।
वह स्नैपचैट और रोब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुद को किशोर बताकर छोटी लड़कियों को अपने झांसे में लेता था। फिर उनसे आपत्तिजनक सामग्री मंगवाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता था।
उसके इस घिनौने काम से कई लड़कियां बुरी तरह प्रभावित हुईं और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा।
180 संभावित पीड़ितों में से पुलिस ने 70 की पुष्टि की
पुलिस ने इस मामले में 180 संभावित पीड़ितों का पता लगाया है, जिनमें से 70 की पुष्टि हो चुकी है। काजी देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन ब्रिटेन लौटने पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया।
इस जांच में डिजिटल प्रोफाइल को खंगाला गया और 28 अलग-अलग पुलिस बलों ने एक साथ मिलकर काम किया। काजी को मिली इस कड़ी सजा से ऑनलाइन ग्रूमिंग जैसे अपराध की गंभीरता का पता चलता है।
साथ ही यह भी साफ होता है कि युवाओं को ऑनलाइन रहते हुए कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए।