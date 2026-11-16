ब्रिटेन में बिलाल काजी को 30 साल की सजा, 70 लड़कियां शिकार

पुलिस ने इस मामले में 180 संभावित पीड़ितों का पता लगाया है, जिनमें से 70 की पुष्टि हो चुकी है। काजी देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन ब्रिटेन लौटने पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया।

इस जांच में डिजिटल प्रोफाइल को खंगाला गया और 28 अलग-अलग पुलिस बलों ने एक साथ मिलकर काम किया। काजी को मिली इस कड़ी सजा से ऑनलाइन ग्रूमिंग जैसे अपराध की गंभीरता का पता चलता है।

साथ ही यह भी साफ होता है कि युवाओं को ऑनलाइन रहते हुए कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए।