नेपाल बाढ़: भारत टीम का कमाल, ऐसे कर रही 600 से अधिक अज्ञात शवों की पहचान

26 अगस्त को नेपाल में जब भयानक बाढ़ आई, तो सैकड़ों पीड़ितों की पहचान करने में मदद के लिए भारत से 19 सदस्यों वाली एक फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है। यह वही टीम है जिसने एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान की थी।

NFSU के DNA फॉरेंसिक्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख भार्गव पटेल की अगुवाई में, NFSU और CFSL के विशेषज्ञ 31 अगस्त को काम पर लग गए।

उन्होंने नेपाल पुलिस के साथ मिलकर DNA सैंपल इकट्ठा किए और उन परिवारों को सहारा दिया जो अपनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं।

600 से ज्यादा शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसे में उनका काम बेहद अहम बन जाता है।