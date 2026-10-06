'केन एंड एबेल' उपन्यास लिखने वाले मशहूर ब्रिटिश उपन्यासकार जेफरी आर्चर का निधन

'केन एंड एबेल' उपन्यास लिखने वाले मशहूर ब्रिटिश लेखक जेफरी आर्चर का निधन

लेखन गजेंद्र 10:28 am Oct 06, 202610:28 am

क्या है खबर?

मशहूर ब्रिटिश लेखक और पूर्व राजनीतिज्ञ जेफरी आर्चर का सोमवार को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अंतिम समय में वह अपने घर पर थे। यह जानकारी उनके प्रकाशक हार्परकॉलिन्स ने दी। आर्चर का निधन ऐसे समय हुआ, जब उनका अंतिम उपन्यास 'एडम एंड ईव' 6 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाला था। पुस्तक पर शनिवार को चेल्टेनहैम महोत्सव में चर्चा होनी थी। आर्चर ने अपने 5 दशक के लेखन करियर में 30 करोड़ से अधिक पुस्तकें बेचीं हैं।